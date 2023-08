Articol de Roxana Fleseru - Publicat vineri, 25 august 2023, 17:13 / Actualizat vineri, 25 august 2023 18:36Nationala Romaniei joaca sambata, la Florenta, impotriva Frantei in "optimi" la Campionatul European, o adversara care a crescut mult in ultimii ani si care face parte din esalonul al doilea al voleiului mondial.Competitia nu este transmisa in Romania de nicio televiziuneTinerele voleibaliste ale echipei Romaniei se afla in fata unui meci cu o miza imesa: calificarea in sferturi de ... citeste toata stirea