Nationala lui Nicolae Grigore s-a chinuit cu om in plus din minutul 12 * Ce urmeaza

Articol de Adrian Duta - Publicat luni, 14 octombrie 2024, 17:50 / Actualizat luni, 14 octombrie 2024 18:07Romania U17 a castigat cu Muntenegru U17, scor 2-0, intr-un meci amical. Echipa antrenata de Nicolae Grigore a avut om in plus din minutul 12 si a marcat al doilea gol in minutul 90. In plus, muntenegrenii au ratat un penalty in minutul 62Pentru nationala U17 au marcat Niculaesei 3', A. Radu 90', potrivit frf.ro. A fost al doilea meci jucat de Romania U17 cu Muntenegru U17 in octombrie. ... citește toată știrea