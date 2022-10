Nationala Romaniei a retrogradat in Liga Natiunilor, dar a urcat in clasamentul FIFA

Articol de GSP - Publicat joi, 06 octombrie 2022, 17:40 / Actualizat joi, 06 octombrie 2022 18:21Romania a urcat o pozitie, pana pe 53, in clasamentul FIFA al echipelor nationale de seniori.Rezultatele din luna septembrie inregistrate de Romania, 1-1 cu Finlanda si 4-1 cu Bosnia in Liga Natiunilor, au urcat prima reprezentativa "tricolora" in clasamentul FIFA.In ierarhia din 25 august, Romania ocupa locul 54 la nivel mondial, cu 1.427,84 puncte. In cea de astazi este a 53-a nationala, cu ... citeste toata stirea