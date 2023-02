Nationala Romaniei si-a asigurat semifinalele in Rugby Europe Championship. Urmeaza un duel cu miza uriasa: evitam Georgia?

Articol de Roxana Fleseru - Publicat duminica, 12 februarie 2023, 20:22 / Actualizat duminica, 12 februarie 2023 20:26Nationala Romaniei de rugby a invins-o sambata pe cea a Belgiei si e sigura ca va evolua in penultimul act din martie din Rugby Europe Championship (REC)."Stejarii" au obtinut sambata a doua victorie consecutiva in Grupa B a Rugby Europe Championship (REC) si s-au calificat intre primele patru echipe ale acestei competitii, care din acest sezon are un nou format.Romania a ... citeste toata stirea