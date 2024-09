Nationala U19 si-a descarcat nervii dupa scandalul din week-end! Victorie zdrobitoare in fata Finlandei + Pe cine a mizat Ion Marin

Articol de Remus Dinu - Publicat luni, 09 septembrie 2024, 13:43 / Actualizat luni, 09 septembrie 2024 16:26Nationala U19 a Romaniei a defilat in fata reprezentativei similare a Finlandei, scor 4-0, in cel de-al doilea meci amical disputat de "tricolorii" lui Ion Marin in cantonamentul finlandez. Rezultatul vine intr-un context agitat, selectionata sub 19 ani fiind implicata in scandalul legat de excluderile lui Gabriel Gheorghe si Luca Basceanu.Demonstratie de forta a nationalei pregatite ... citește toată știrea