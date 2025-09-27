Editeaza

Nebunie! Ce a facut Alex Mitrita in China, dupa ce s-a retras de la nationala Romaniei

Sursa: DigiSport HP
Sambata, 27 Septembrie 2025, ora 05:38
18 citiri
Alex Mitrita (30 de ani) a fost din nou titular in China, de aceasta data in meciul Zheijang ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Bucuresti
FT: Bitcoin creste pana la un nivel record, investitorii in criptografie pariind pe victoria lui Trump
NBC News: Prima persoana transgender aleasa in Congresul SUA
Trump castiga in Iowa
George Simion: "Romania nu poate supravietui fara fermierii sai"
Siegfried Muresan: "Prin victoria Maiei Sandu, Republica Moldova devine mai puternica in drumul sau spre Uniunea Europeana"
Marcel Ciolacu: "Institutia Prezidentiala nu trebuie sa solicite o locuinta de protocol pentru presedinte"
Cele mai citite stiri
Oana Toiu, la ONU: Condamnam provocarile Rusiei si cerem masuri de securitate
Ministrul de Externe Oana Toiu a participat la reuniunea de urgenta a Consiliului de Securitate ONU, ...
Viata in Romania a fotbalistului aflat la 11.000 de kilometri distanta de casa: "Mie asta imi place cel mai mult aici. Imi da siguranta"
Articol de Eduard Apostol - Publicat sambata, 21 septembrie 2024, 09:19 / Actualizat sambata, 21 ...
CONFERINTA "ENERGIA IN PRIZA" Pavel-Casian Nitulescu, Ministerul Energiei: "Romania este un nod de tranzit important al gazului natural"
Sectorul energetic este un pilon de stabilitate al economiei romanesti, care poate sa sustina sau sa ...
ActualitateBusinessSportLife Show