Necazurile se tin lant pentru Rapid: nu unul, ci doi fotbalisti de baza sunt out de la derby-ul cu FCSB!

Articol de Eduard Apostol - Publicat joi, 24 octombrie 2024, 15:26 / Actualizat joi, 24 octombrie 2024 16:18Probleme uriase pentru Rapid in zona mediana. Dupa ce Hromada a fost eliminat, pueril, in finalul partidei cu Farul (5-0), inlocuitorul sau, Kait, este si el out in perspectiva meciului cu FCSB de duminica, de la Arena Nationala. Nici Cristi Sapunaru nu este in planurile partidei, nu este refacut!Rapid a invins in premiera in Giulesti in acest sezon, luni seara, pe Farul (5-0), si se ... citește toată știrea