Neil Lennon le-a vorbit scotienilor despre proiectul sau de la Rapid: "Incepem de la zero. Patronul a scapat de oamenii care nu erau profesionisti si are planuri mari"

Articol de Sergiu Alexandru - Publicat duminica, 26 mai 2024, 11:29 / Actualizat duminica, 26 mai 2024 13:25Nord-irlandezul Neil Lennon, noul antrenor al Rapidului, a fost prezent la o emisiune in Scotia si a vorbit despre noua sa aventura.In direct la emisiunea "PLZ Soccer - The Football Show", Neil Lennon a fost invitat sa prefateze finala Cupei Scotiei (Celtic - Rangers 1-0), in calitate de fost antrenor al invingatorilor. Iar inainte de analiza derby-ul, Neil Lennon le-a vorbit ... citește toată știrea