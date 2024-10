Nelu Varga a luat decizia in privinta lui Dan Petrescu

Articol de Adrian Duta - Publicat luni, 28 octombrie 2024, 12:24 / Actualizat luni, 28 octombrie 2024 12:47Nelu Varga, patronul de la CFR Cluj, a decis sa-l lase pe Dan Petrescu pe banca, dupa ce recent a declarat ca isi pune semne de intrebare in privinta antrenorului.CFR Cluj a remizat dramatic cu Sepsi, scor 3-3, dupa ce a fost condusa cu 1-3 pana in minutul 86. Suporterii din Gruia au rabufnit cand echipa lor se afla in dezavantaj de doua goluri si i-au strigat "demisia" lui Petrescu. ... citește toată știrea