Nelu Varga a pregatit un nou contract urias pentru Dan Petrescu: "E singurul care reuseste asta"

Articol de GSP - Publicat vineri, 04 noiembrie 2022, 14:51 / Actualizat vineri, 04 noiembrie 2022 15:56Dupa ce in septembrie il ataca pe Dan Petrescu, antrenorul fiind pe punctul de a o parasi pe CFR Cluj, Nelu Varga spune acum ca vrea sa-i ofere un nou contract."Bursucul" a dus-o pe CFR Cluj in primavara Conference League, iar Nelu Varga spune ca vrea sa-i ofere o prelungire a contractului pe 5 ani. Astfel, Petrescu ar continua la Cluj pana in 2029.In plus, omul de afaceri spune ca ... citeste toata stirea