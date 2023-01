Nelu Varga anunta ultimul transfer al iernii la CFR Cluj: "Cu el chiar inchidem campania"

Articol de GSP - Publicat duminica, 22 ianuarie 2023, 07:53 / Actualizat duminica, 22 ianuarie 2023 08:16Nelu Varga, finantatorul campioanei Romaniei, CFR Cluj, a declarat ca spera ca transferul extremei nigeriene Philip Otele (23 de ani), anuntat in exclusivitate de Gazeta Sporturilor in urma cu cateva zile, sa fie perfectat cat mai curand posibil.Patronul ardelenilor a precizat ca venirea africanului in Gruia va reprezenta ultima mutare pe care CFR Cluj o va face pe piata transferurilor ... citeste toata stirea