Nelu Varga, deconspirat de Gigi Becali: "M-a dat in primire dupa doi ani! L-am sunat si si-a cerut iertare"

Articol de GSP - Publicat vineri, 30 decembrie 2022, 11:42 / Actualizat vineri, 30 decembrie 2022 12:19Nelu Varga, misteriosul finantator al lui CFR Cluj, explica motivele rarelor sale aparitii publice, dezvaluind un episod nestiut cu Gigi Becali, patronul rivalei FCSB.Varga a preluat-o pe CFR Cluj in 2017, atunci cand societatea se afla in insolventa, platind la acel moment 5 milioane de euro pentru a o readuce pe linia de plutire.De atunci, chiar daca a preferat sa ramana in umbra, a