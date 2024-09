Nelu Varga, despre datoria de 60 de milioane de euro: "Mereu s-a vorbit de insolventa la CFR Cluj"

Articol de Adrian Duta - Publicat vineri, 20 septembrie 2024, 18:06 / Actualizat vineri, 20 septembrie 2024 18:20Nelu Varga, patronul de la CFR Cluj, a tinut sa dea asigurari ca echipa ardeleana nu va intra in insolventa, desi el are datorii de 60 de milioane de euro la un om de afaceri neamt.In plus, CFR Cluj are datorii de 35 de milioane la Varga. Insa patronul echipei din Gruia anunta ca nu exista vreo problema la club. Scadenta datoriei de 60 de milioane de euro la Abris Lelbach era in ... citește toată știrea