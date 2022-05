Nelu Varga, infuriat de Dan Sucu * Ce le-ar fi transmis apropiatilor: "Il distrug!"

Articol de GSP - Publicat sambata, 28 mai 2022, 18:10 / Actualizat sambata, 28 mai 2022 18:47Nelu Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a fost "activat" de afirmatiile facute de noul actionar al Rapidului, Dan Sucu, despre el si ar fi spus intr-un cerc apropiat ca abia asteapta sa se "razbune" pe teren contra giulestenilor in stagiunea viitoare.CONTEXT: In prima conferinta de presa din calitate de finantator al Rapidului, Dan Sucu l-a vizat pe Nelu Varga: "Nu l-am intalnit in afaceri, nu ... citeste toata stirea