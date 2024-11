Nelu Varga, sprijin financiar pentru Mircea Geoana: "Saracul, sa-si rezolve problemele"

Articol de Romeo Ene - Publicat miercuri, 20 noiembrie 2024, 11:32 / Actualizat miercuri, 20 noiembrie 2024 11:32Ioan Varga (54 de ani), patronul celor de la CFR Cluj, a precizat faptul ca l-a imprumutat cu aproape 100.000 de euro pe Mircea Geoana (66 de ani), candidat independent la alegerile prezidentiale din Romania.Acest sprijin financiar vine in contextul in care Varga il sustine in campania prezidentiala. Primul tur al alegerilor are loc duminica, 24 noiembrie, urmand ca turul doi sa ... citește toată știrea