Nemaidorit de UTA, primit cu bratele deschise la Botosani

Articol de Aurelian Botezatu - Publicat miercuri, 14 februarie 2024, 09:52 / Actualizat miercuri, 14 februarie 2024 11:03Reagy Ofosu s-a decis sa plece de la UTA, unde nu mai era in vederile antrenorului Mircea Rednic, si a revenit la FC Botosani, pentru care a mai evoluat in perioada 2019 - 2020.RapidMoment haios cu Rares Pop, noul transfer al Rapidului: "S-a dus la scoala, i-a cerut profesoarei sa schimbe note"FC Botosani a scos doar o remiza la Arad, cu UTA (2-2), e penultima in ... citește toată știrea