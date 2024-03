Nemaivazut! Bergodi a bifat o performanta pe care niciun alt antrenor din istoria Rapidului nu a reusit-o

Articol de Liviu Manolache, Sergiu Alexandru - Publicat miercuri, 13 martie 2024, 12:31 / Actualizat miercuri, 13 martie 2024 13:05Rapid are un an extraordinar si are sperante la titlu, dupa un sezon regulat in care a bifat o performanta unica in istorie. E pentru prima data cand isi invinge de fiecare data ambele rivale, FCSB si Dinamo.Numit pe banca Rapidului in aceasta vara, italianul Cristiano Bergodi a reusit o performanta pe care niciun alt antrenor in istoria clubului nu a reusit-o, ... citește toată știrea