Articol de Ioana Mihalcea - Publicat luni, 11 septembrie 2023 15:00 / Actualizat luni, 11 septembrie 2023 16:22Brazilianul Lucas Alves, 31 de ani, e asteptat sa debuteze vineri in meciul cu FCU Craiova, pe Arena Nationala.Fundasul central de 1,93m a jucat pentru prima data in tricoul "cainilor" in amicalul cu CS Tunari, incheiat 7-0, cand a fost titular si a purtat si banderola de capitan.dinamoOvidiu Burca: "Suporterii au rescris codul genetic al clubului". Ce spune despre "infrangerea ... citeste toata stirea