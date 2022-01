NEWS ALERT Clinceni - Farul, in AER: "Nu cred ca jucam meciul"

Articol de GSP - Publicat vineri, 28 ianuarie 2022, 22:50 / Actualizat vineri, 28 ianuarie 2022 23:10Academica Clinceni - Farul e programat sambata, de la ora 17:00, dar meciul din etapa #23 are sanse infime sa se dispute!Motivul? Clinceni nu are 13 jucatori disponibili (intre care un portar), asa cum prevede regulamentul."Avem 3 noi jucatori testati pozitiv cu COVID, plus preparatorul fizic. Nu cred ca putem gasi 13 sa-i trecem pe foaie", a declarat Augustin Calin, directorul sportiv al ... citeste toata stirea