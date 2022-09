NEWS ALERT Discurs de adio?! Dica, declaratiile momentului pentru fanii FCSB: "Sunt primul care platesc"

Articol de GSP - Publicat joi, 01 septembrie 2022, 00:22 / Actualizat joi, 01 septembrie 2022 00:56Farul - FCSB 3-1 | Nicolae Dica, antrenorul ros-albastrilor, a inclus in discursul de la finalul meciului cateva formulari care tradeaza lipsa de siguranta in privinta continuitatii sale pe banca echipei."Ma ingrijoreaza defensiva, da. Daca voi fi in continuare la echipa, voi aborda alta strategie. Ce am vrut sa spun? Cat voi ramane eu la echipa, voi fi mai atent la ce strategie voi adopta. ... citeste toata stirea