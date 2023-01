NEWS ALERT E gata, Nicolae Dica revine in Liga 1! Maine e prezentarea oficiala

Articol de Aurelian Botezatu - Publicat vineri, 13 ianuarie 2023, 11:53 / Actualizat vineri, 13 ianuarie 2023 12:12Nicolae Dica s-a inteles cu sefii Mioveniului, urmand ca sambata, la 11:30, sa fie prezentat oficial in cadrul unei conferinte de presa, dezvaluie in exclusivitate Gazeta Sporturilor. Antrenorul revine in circuit la doua luni dupa despartirea de FCSB, produsa la inceputul lui noiembrie.Azi-dimineata, "Nick" a condus deja primul antrenament cu noua echipa, urmand ca in cursul ... citeste toata stirea