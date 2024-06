NEWS ALERT Mihai Rotaru intra in joc! Finantatorul Universitatii Craiova se alatura coalitiei lui Becali si-l "baga in sedinta" pe Burleanu: "Avem o serie de argumente"

Articol de David Marinescu - Publicat marti, 25 iunie 2024, 19:05 / Actualizat marti, 25 iunie 2024 19:29Mihai Rotaru, patronul Universitatii Craiova, a comentat tentativa de revolta anuntata public de Gigi Becali, omologul de la FCSB, care sustine ca patronii celor patru forte din Superliga, cele doua amintite, plus CFR Cluj si Rapid, planuiesc sa boicoteze regula U21 incepand cu sezonul care va incepe in iulie.Finantatorul Craiovei, care zilele acestea e prezent in Germania, pentru ... citește toată știrea