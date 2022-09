NEWS ALERT Prinsa intre divort si operatia la nas, Simona Halep anunta ca nu mai joaca in 2022: "La un singur lucru ma mai gandesc acum"

Articol de GSP - Publicat joi, 15 septembrie 2022, 14:03 / Actualizat joi, 15 septembrie 2022 15:01Simona Halep (9 WTA) a anuntat, in urma cu scurt timp, ca nu va mai participa la niciun turneu in 2022. Sportiva care va implini 31 de ani la finalul lui septembrie avea sanse sa ajunga la Turneul Campioanelor, obiectiv care nu mai e acum unul de actualitate.Fostul lider mondial si-a explicat decizia intr-o ampla postare publicata pe contul ei de Instagram. Simona Halep, aflata in plin proces ... citeste toata stirea