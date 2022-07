NEWS ALERT Scandal! FCU Craiova merge la FIFA: "Ne-au luat jucatorul din cantonament"

Articol de GSP - Publicat vineri, 01 iulie 2022, 20:45 / Actualizat vineri, 01 iulie 2022 21:05FCU Craiova sustine ca fundasul central Dominik Kovacic (28 de ani) a fost transferat neregulamentar de maghiarii de la Kisvarda, locul 2 in campionatul precedent din Ungaria. Variantele celor doua echipe se bat cap in cap!Astazi, la 15:37, Kisvarda a emis urmatorul comunicat: "Kovacic a sosit in Austria si a semnat cu formatia noastra, dupa ce contractul sau cu FCU Craiova a expirat in ultima zi ... citeste toata stirea