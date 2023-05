Articol de Remus Dinu - Publicat luni, 22 mai 2023, 11:44 / Actualizat luni, 22 mai 2023 13:27Dinamo va disputa mansa tur a barajului cu FC Arges pe teren propriu. Returul va fi la Pitesti, un dezavantaj, la prima vedere, pentru formatia lui Ovidiu Burca. Situatia e aceeasi si-n cazul celuilalt meci de baraj: UTA va fi gazda in returul cu FC Buzau, prima mansa fiind programata in "Crang".Meciurile care vor stabili ultimele doua echipe ce vor evolua in Liga 1 sezonul viitor sunt: UTA - ... citeste toata stirea