NEWS ALERT Un titular al nationalei din ultimii ani se retrage! * Reactia lui Edi Iordanescu: "Pierdem un jucator important"

Articol de GSP - Publicat vineri, 22 aprilie 2022, 11:29 / Actualizat vineri, 22 aprilie 2022 11:50Alin Tosca (30 de ani), fundasul celor de la Gaziantep, a anuntat in cursul diminetii ca se retrage din echipa nationala. Fotbalistul cu 30 de selectii sub tricolor si-a explicat decizia printr-o scrisoare deschisa adresata suporterilor.Tosca a fost unul dintre fotbalistii selectionati constant la lot in ultimii ani, indiferent de numele selectionerului care a stat pe banca. Utilizat atat in ... citeste toata stirea