NEWS ALERT Zavaleanu a anuntat plecarea unei vedete de la Dinamo: "Azi ii desfacem contractul"

Articol de GSP - Publicat joi, 16 iunie 2022, 13:39 / Actualizat joi, 16 iunie 2022 15:31Steliano Filip (28 de ani), unul dintre putinii jucatori din "vechea garda" ramasi in club dupa retrogradarea in liga secunda, se va desparti de Dinamo. Anuntul a fost facut de administratorul judiciar Razvan Zavaleanu."Cu Steliano Filip am ajuns la o intelegere, vom desface astazi contractul. Consider ca pretentiile noastre nu sunt exagerate, iar echipa la care va ajunge va fi de acord cu conditiile ... citeste toata stirea