Ngezana si-a manifestat dorinta de a pleca de la FCSB: "Nu este suficient"

Articol de Cezar Titor - Publicat joi, 12 decembrie 2024, 16:38 / Actualizat joi, 12 decembrie 2024 16:38Intr-un interviu acordat presei din Africa de Sud, Siyabonga Ngezana, 27 ani, stoperul celor de la FCSB, si-a manifestat dorinta de a trece la urmatorul nivel in cariera, la o echipa din Germania, Anglia sau Spania.Fotbalistul ros-albastrilor a discutat si pe marginea titlului castigat in stagiunea precedenta, precum si despre cat de dificila a fost adaptarea in Romania, dar si de cum ... citește toată știrea