"Nici Croitoru nu e antrenor!" * Contract ilegal pentru tehnicianul de la FC Arges + Raspunsul clubului

Articol de Andrei Craitoiu, Dan Udrea, Remus Raureanu - Publicat joi, 12 ianuarie 2023, 23:07 / Actualizat joi, 12 ianuarie 2023 23:22Cazul lui Pintilii a scos de la naftalina probleme pe care le are si Marius Croitoru. El are licenta A obtinuta in Moldova si a functionat pana acum ca un secund, dar nu va mai putea fi tehnician deloc fiindca nici el nu e calificat.Fostii fotbalisti care au mers in Moldova ca sa obtina licente pentru antrenorat au crezut ca aveau parte astfel de o scurtatura