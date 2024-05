Nici Marijana nu-l poate face bine! Detalii despre accidentarea vedetei Universitatii Craiova: "Va fi tratat in Finlanda"

Articol de David Marinescu - Publicat joi, 02 mai 2024, 14:20 / Actualizat joi, 02 mai 2024 14:20Mihai Rotaru, finantatorul Universitatii Craiova, a dat detalii despre accidentarea care l-a scos din circuit pe mijlocasul Stefan Baiaram (21 de ani).Jucatorul oltenilor s-a accidentat in meciul cu Rapid, castigat 2-1. A fost schimbat in minutul 56 cu Marian Danciu. El a suferit o leziune musculara si nu va mai juca in acest sezon. Nici "vraciul" Marijana Kovacevic nu il poate trata.EURO ... citește toată știrea