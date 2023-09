Articol de Alexandru Barbu - Publicat miercuri, 13 septembrie 2023, 07:40 / Actualizat miercuri, 13 septembrie 2023 08:40Romania a invins Kosovo, scor 2-0, in runda a 6-a a preliminariilor Euro 2024. Gica Popescu, 55 de ani, a taxat comportamentul ultrasilor romani, care a dus la intreruperea partidei timp de aproape 50 de minute.Romania e pe loc calificabil in grupa I, doi, cu un punct deasupra Israelului si la doua lungimi distanta de liderul ElvetiaRomania mai are de jucat cu Belarus ... citeste toata stirea