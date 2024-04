Nicolae Dica a ales! Patronul din Romania care i-a dat cele mai mari batai de cap: "Trebuie sa-i explici mereu"

Articol de Romeo Ene - Publicat joi, 18 aprilie 2024, 21:40 / Actualizat joi, 18 aprilie 2024 22:51Nicolae Dica (43 de ani), antrenor liber de contract in acest moment dupa despartirea de Voluntari a numit antrenorul din Superliga cu care i-a fost cel mai greu sa lucreze.Ultima experienta a tehnicianului pe banca unei echipe din Romania nu s-a terminat in cel mai fericit mod. Dica a fost demis de Voluntari pe 12 martie dupa 7 meciuri, perioada in care a inregistrat 3 rezultate de egalitate ... citește toată știrea