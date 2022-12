Nicolae Dica a rabufnit in direct la TV: "Mie nu mi-a facut niciodata Gigi Becali echipa!"

Articol de GSP - Publicat vineri, 16 decembrie 2022, 09:45 / Actualizat vineri, 16 decembrie 2022 10:28Nicolae Dica (42 de ani), fostul antrenor al celor de la FCSB, s-a enervat in direct la TV si a tinut sa precizeze ca patronul ros-albastrilor, Gigi Becali, nu i-a facut niciodata echipa, in perioada in care tehnicianul a activat la vicecampioana Romaniei.Fostul fotbalist a spus ca se consulta cu Gigi Becali in ceea ce priveste primul 11, iar pe Octavian Popescu (19 ani) si pe Florinel ... citeste toata stirea