Nicolae Dica a sunat adunarea la CFC Arges, in ziua in care Romania a debutat la EURO 2024. Fiul sau se numara printre noutati, dar si un fost fundas al FCSB: "Astept si alte intariri"

In ziua in care nationala Romaniei a debutat la EURO 2024, si ce debut a avut, cu un succes istoric cu 3-0 contra Ucrainei, in Germania, in tara, Campionii FC Arges a sunat adunarea pentru inceperea pregatirii sezonului de Liga 2 editia 2024-2025.26 de jucatori ar fi avut Nicolae Dica la dispozitie la primul antrenament condus dupa revenirea ca antrenor la trupa pitesteana, printre noutati aflandu-se si Marius Briceag, ultima data in Polonia, la Korona Kielce. Ar fi avut, fiindca clubul s-a ... citește toată știrea