Nicolae Dica e ingrijorat: "Parca numai noua ni se intampla"

Articol de GSP - Publicat luni, 03 octombrie 2022, 00:08 / Actualizat luni, 03 octombrie 2022 00:33Nicolae Dica, antrenorul celor de la FCSB, a analizat victoria reusita in fata lui FC Arges, scor 3-2, cea care consemneaza abia al doilea succes al vicecampioanei in actuala stagiune din Superliga.FCSB a scos de doua ori mingea din plasa cu FC Arges, ajungand la un total de 17 goluri incasate in 10 partide. Nicolae Dica a recunoscut la interviurile de la finalul partidei ca e frustrat din cauza ... citeste toata stirea