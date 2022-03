Nicolae Dica, impresionat de un jucator de la FCSB: "Un numar 10 adevarat"

Articol de GSP - Publicat miercuri, 09 martie 2022, 18:29 / Actualizat miercuri, 09 martie 2022 19:09Nicolae Dica (41 de ani) a fost impresionat de evolutiile lui Octavian Popescu de la FCSB si are numai cuvinte de lauda la adresa acestuia.Octavian Popescu (19 ani) a fost in ultimele zile unul dintre cei mai apreciati fotbalisti din Liga 1, tanarul atacant reusind sa aduca victoria echipei sale in ultima partida din sezonul regulat, scor 1-0 contra celor de la FC Voluntari.Evolutiile ... citeste toata stirea