Nicolae Dica, prezentat oficial la CS Mioveni: "Si Mircea Lucescu a retrogradat si e cel mai bun antrenor roman"

Articol de GSP - Publicat sambata, 14 ianuarie 2023, 11:37 / Actualizat sambata, 14 ianuarie 2023 12:09Nicolae Dica este noul antrenor de la CS Mioveni. A fost prezentat oficial in cadrul unei conferinte de presa.Dica era liber din noiembrie, cand a demisionat de la FCSB. La Mioveni se va lupta pentru a evita retrogradarea. Noua echipa a lui "Nick" este ultima in Superliga, cu 9 puncte in 21 de meciuri. U Cluj, echipa de pe pozitia a 14-a, de baraj, are 19 puncte. Dica debuteaza la Mioveni ... citeste toata stirea