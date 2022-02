Nicolae Dica s-a rastit la Iulian Miu, in direct: "Cum sa-mi spui tu ca eu nu am jucat la Steaua?!"

Articol de GSP - Publicat duminica, 27 februarie 2022, 18:16 / Actualizat duminica, 27 februarie 2022 18:27Doi dintre fotbalistii importanti din istoria ros-albastra au fost protagonistii unui dialog incins in aceasta seara, in direct la TV. Nicolae Dica l-a contrat serios pe Iulian Miu, pe tema conflictului de identitate dintre CSA Steaua si FCSB.Iulian Miu, fostul stoper stelist, acum oficial in cadrul clubului CSA Steaua, l-a corectat pe Nicolae Dica in timpul unei emisiuni live de la ... citeste toata stirea