Nicolae Dica se pregatea sa plece dupa meciul de la Ploiesti: "Niciodata nu schimbi jucatorii, doar antrenorul!"

Articol de GSP - Publicat duminica, 09 octombrie 2022 23:24 / Actualizat duminica, 09 octombrie 2022 23:59FCSB s-a impus in deplasarea cu Petrolul, scor 2-0, in etapa cu numarul 13 din SuperLiga Romaniei. Nicolae Dica, antrenorul vicecampioanei, a admis ca se gandea la plecare in cazul unui esec.Intrebat daca ar fi plecat de la FCSB in cazul unui esec cu Petrolul, Dica a recunoscut: "Nu stiu, depinde si de modul cum pierdeam acest joc. Daca aveam 10 ocazii si dominam, poate era altceva. ... citeste toata stirea