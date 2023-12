Articol de Adrian Duta - Publicat luni, 04 decembrie 2023, 22:24 / Actualizat luni, 04 decembrie 2023 22:47Sepsi - Dinamo 2-1. Andrei Nicolescu, administratorul special de la Dinamo, a avut un discurs extrem de dur la finalul meciului.El a acuzat in termeni duri arbitrajul lui Radu Petrescu, care trebuia sa acorde doua lovituri de pedeapsa in favoarea bucurestenilor, in prima repriza, potrivit lui Marius Avram, fost arbitru international. In camera VAR a fost Marian Barbu.SEPSI - ... citeste toata stirea