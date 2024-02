Nicoleta Muscalu s-a oprit dupa preliminariile probei de platforma 10 m la Campionatele Mondiale de Natatie de la Doha

Articol de Roxana Fleseru - Publicat duminica, 04 februarie 2024, 15:31 / Actualizat duminica, 04 februarie 2024 15:38Saritoarea in apa Nicoleta Muscalu (20 de ani) s-a clasat pe locul 36 in proba de platforma 10 m in preliminariile Campionatelor Mondiale de Natatie de la Doha.Nicoleta Muscalu a fost prima reprezentanta a Romaniei care a intrat in concursul din Qatar. Ea a evoluat la sarituri in apa, proba de platforma 10 m, unde s-a clasat pe locul 36 in preliminarii, nereusind calificarea ... citește toată știrea