Nicolo Napoli, dupa Rapid - FCU Craiova 2-3: "Supergol pe final!"

Articol de GSP - Publicat luni, 09 mai 2022, 22:50 / Actualizat luni, 09 mai 2022 23:07Rapid - FCU Craiova 2-3 | Nicolo Napoli, antrenorul oltenilor, a tras concluziile la finalul intalnirii din Giulesti."Am facut bine faza defensiva, ei n-au avut multe ocazii. Am simtit ca nu mergea bine mijlocul, am schimbat si ne-a iesit, am castigat.Rapid - FCU Craiova 2-3Cristian Sapunaru, criza de nervi dupa Rapid - FCU Craiova: si-a lovit un adversar! Scandalul a continuat la vestiareEchipa a ... citeste toata stirea