Nicolo Napoli, mesaj frontal pentru Mititelu, dupa semiesecul cu UTA: "Sa inteleaga!"

Nicolo Napoli (60 de ani), antrenorul de la FCU Craiova, i-a cerut patronului Adrian Mititelu un atacant la finalul meciului cu UTA, incheiat la egalitate, 1-1. FCU Craiova a remizat in primul meci oficial din acest an, 1-1 acasa cu UTA, dupa ce deschisese scorul din minutul 22, prin William Baeten. Pe parcurs, UTA a reintrat in joc si a egalat, iar Napoli a descris rezultatul final