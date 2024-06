Nicu Grameni a fost dat afara de la Dinamo * Ce a anuntat clubul din Stefan cel Mare

Articol de Emanoil Ursache - Publicat luni, 03 iunie 2024, 15:47 / Actualizat luni, 03 iunie 2024 16:28Nicu Grameni, crainicul celor de la Dinamo, a fost dat afara in urma scandalului in care a fost deconspirat pentru ca a vrut sa isi dea intalnire cu un minor in varsta de 15 ani.Conducerea "cainilor rosii" a emis un comunicat de presa in care a explicat ca Grameni nu este compatibil cu valorile clubului, chiar daca este considerat "un profesionist al microfonului".RXFSocant! ... citește toată știrea