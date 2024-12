Niculescu il bate pe Zicu cu un gol superb al lui Nastasie. CSM Slatina invinge Metaloglobus in ultimul meci de Liga 2 din 20224 si intra si ea in calculele pentru un loc in play-off

Ultimul meci al Ligii 2 in 2024 a avut loc la Clinceni, pe "Arena 1", in nocturna, intre Metaloglobus Bucuresti si CSM Slatina, doua echipe nu foarte atractive din campionat, insa conduse de doi fosti fotbalisti importanti din Romania, Ianis Zicu, respectiv Claudiu Niculescu. Castigator a iesit Niculescu, la limita, cu 1-0, cu un gol marcat pe final, dupa ce Ionut Nastasie a prins un sut cum actualul sau antrenor avea pe cand era fotbalist. Sebastian Micu si-a salvat in doua randuri echipa de ... citește toată știrea