Nikola Jokic, desemnat MVP pentru a treia oara, nu se dezminte: "Cine ar vrea sa conduca 45 minute pentru asta?!"

Articol de Cezar Titor - Publicat joi, 09 mai 2024, 10:18 / Actualizat joi, 09 mai 2024 10:18Nikola Jokic (29 ani), centrul celor de la Denver Nuggets, si-a trecut in palmares al treilea trofeu de MVP in NBA. Acesta mai fusese desemnat cel mai bun jucator in sezoanele 2020-2021 si 2021-2022, fiind al doilea anul trecut.Sarbul isi trece numele intr-o galerie selecta de baschetbalisti cu trei sau mai multe trofee de MVP, devenind al noualea jucator ce reuseste o astfel de performanta. ... citește toată știrea