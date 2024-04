Nimic la nimic intre CS Mioveni si CSC Selimbar. Evolutie penibila a echipelor lui Constantin Schumacher si Claudiu Niculescu. Faza meciului, cea in care Panos a scapat ca prin minune fara glezna rupta!

Ultimul meci al etapei a 4-a a play-off-ului Ligii 2 are loc astazi, 15 aprilie 2024, de la ora 17:30, pe stadionul Orasenesc din Mioveni. Echipa antrenata de Constantin Schumacher, CS Mioveni, primeste vizita celei conduse de Claudiu Niculescu, CSC Selimbar.Se intalnesc clasatele pe locurile 6 si respectiv 2 in Liga 2, despartite de noua puncte. Niciuna dintre ele nu a castigat vreun meci in acest turneu, ambele avand cate doua remize si o infrangere in primele trei jocuri.Etapa a debutat ... citește toată știrea