"Niste porci ordinari!" * Reactie violenta in apararea Simonei Halep

Articol de Cezar Titor - Publicat miercuri, 25 decembrie 2024, 16:37 / Actualizat miercuri, 25 decembrie 2024 16:57Printul Dimitrie Sturdza, 86 ani, fost tenismen roman, afacerist si cunoscut filantrop, a comentat in termeni duri judecata forurilor abilitate privind scandalul de dopaj in care a fost implicata Simona Halep. A trasat si o paralela cu modul in care a fost judecat italianul Jannik Sinner.CONTEXT:In august 2022, dupa un meci jucat la US Open, Simona Halep a fost testata pozitiv ... citește toată știrea