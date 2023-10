Articol de Liviu Manolache, Daniel Grigore - Publicat luni, 30 octombrie 2023, 18:08 / Actualizat luni, 30 octombrie 2023 19:05Dan Nistor (35 de ani) continua sa straluceasca in SuperLiga. Mijlocasul lui U Cluj a inscris un supergol si a oferit doua pase decisive de toata frumusetea in meciul de astazi cu FC Botosani.Inaintea etapei 14 din SuperLiga, Dan Nistor se lauda cu 7 goluri si 3 pase decisive in cele 12 aparitii din acest sezon de campionat.Experimentatul mijlocas a punctat si in ... citeste toata stirea