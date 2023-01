Noi miscari de trupe la Poli Iasi. Inca doua plecari de la echipa si tinerii care l-au impresionat pe Leo Grozavu

Politehnica Iasi a disputat, sambata, un meci amical in familie, in care au evoluat in special jucatorii tineri si cei veniti in probe. In urma acestui meci-test, antrenorul Leo Grozavu a luat o decizie finala in privinta mai multor tineri pe care i-a avut in probe in ultima perioada.A renuntat la majoritatea jucatorilor pe care i-a testat, dar si la doi tineri din vechea garda, in schimb a decis sa-i mai tina la pregatire pe Alexandru Gau si Bogdan Istratie.Gau si Istratie mai raman la ... citeste toata stirea